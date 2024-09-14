Біжить, стріляє, всіх лякає! Віттоцці у шаленій формі чекає на новий сезон

Номер один світового біатлону, 29-річна італійка Ліза Віттоцці запалює на літніх перегонах! І це не чемпіонат світу, адже головні зірки зазвичай ці старти пропускають.

Переможниця загального заліку Кубка світу минулого сезону "в одні ворота" виграла чемпіонат Італії. В спринті її перевага над 22-річною Мартіною Трабуккі склала 2 хвилини 14 секунд. При цьому прима "заходила" на штрафне коло рідного стадіону "Форні Авольтра". Віттоцці, до речі, проживає у Саппаді за якихось 12 кілометрів.

Інстаграм Лізи Віттоцці

Ще більшого переполоху планетарна чемпіонка наробила у гонці переслідування! Її перевага над ще одною молодою колегою по збірній Італії, Ребеккою Паслер, склала 5 хвилин 30 секунд!!!

А дещо раніше визнана майстриня стрільби поширила у своєму Instagram приголомшливе відео! Під час одного з літніх стартів "велика кришталева шутерка" розстрілює 5 мішеней стоячи за 12,62 секунди! Під час минулого сезону середній показник швидкості її стрільби складав 26 секунд!

За загальним показником влучності переможниця світового "тоталу" в минулому сезоні була 4-ю (91.6 % вибитих мішеней).

Розуміємо, що літній біатлон — це не повний показник готовності атлетки до зимового сезону. Але перегони на лижеролерах дають чимало інформації про готовність та зарядженість біатлоністки.

Зараз італійська команда відпочиває, після 10 вересня повернеться до тренувань.

Інстаграм Лізи Віттоцці

Нагадаємо, дворазова володарка Великого кришталевого глобусу, 34-річна Доротея Вірер, конкурентка Віттоцці, достроково завершила сезон 2023/24 після чемпіонату світу в Чехії. Сказала, що має проблеми зі здоров'ям. І хоче перезавантажитись.

Інстаграм Доро всіяний світлинами з олімпійського Парижа. Там вже експрима працювала експертом на телебаченні.

Сезон 2024/2025 розпочнеться 30 листопада в фінському Контіолахті одиночною змішаною естафетою, однак 15 вересня Віттоцці ще виступить у традиційній шоу-гонці City Biathlon, де однією з суперниць італійки буде українка Юлія Джима.