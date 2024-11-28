Стеблина виявилася найкращою серед українок у спринті Кубку IBU

У четвер, 28 листопада, у шведському Ідре розпочався перший етап Кубку IBU.

На старт жіночого спринту вийшли чотири українки: Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Любов Кип'яченкова та Надія Бєлкіна. Також мала стартувати Ксенія Приходько, але врешті-решт вона не брала участі у цій гонці.

Українські біатлоністки провели доволі рівну гонку, в якій їх розділили 35 секунд. Проте цього дня вони не могли похвалитися влучною стрільбою: три з чотирьох промахнулися тричі і лише Бєлкіна не влучила чотири рази.

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У підсумку найкращий результат продемонструвала Стеблина, яка фінішувала 33-ю. На 37-му місці завершила гонку Чалик, 43-ю фінішувала Кип'яченкова, а Бєлкіна виявилася 46-ю.

Перемогу ж в гонці здобула представниця Франції Паула Боте, яка з ідеальною стрільбою випередила землячку Хлое Шевальє. Кампанію їм на подіумі склала німкеня Анна Вайдель

Кубок IBU

Ідре, Швеція

Жінки, спринт, 28 листопада

1. Паула Боте (Франція, 0+0) 20:07,3

2. Хлое Шевальє (Франція, 0+0) +12,9

3. Анна Вайдель (Німеччина, 0+1) +42,4

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33. Лілія Стеблина (Україна, 1+2) +2:44,1

37. Дарина Чалик (Україна, 1+2) +3:02,2

43. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) +3:15,4

46. Надія Бєлкіна (Україна, 2+2) +3:19,9

Наступна спринтерська гонка відбудеться у суботу, 30 листопада. Тоді ж розпочнеться перший етап Кубку світу в Контіолахті.

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся чоловічий спринт, у якому найкращий результат серед українців продемонстрував Тарас Лесюк.

Український біатлоніст фінішував 16-м у гонці, в якій домінували представники Норвегії.