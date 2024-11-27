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Де та коли дивитися гонки першого етапу Кубку світу в Контіолахті

Денис Шаховець — 27 листопада 2024, 20:54
Де та коли дивитися гонки першого етапу Кубку світу в Контіолахті
Getty Images

У суботу, 30 листопада, у фінському Контіолахті одиночною та класичною змішаними естафетами розпочнеться перший етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

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Також у програмі естафети, індивідуальні гонки, спринти та масстарти серед жінок та чоловіків. Усього буде проведено аж 10 гонок. Змагання триватимуть до 8 грудня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Контіолахті

  • 30.11.2024 | 14:15 | Сингл-мікст
  • 30.11.2024 | 16:45 | Змішана естафета
  • 01.12.2024 | 14:45 | Естафета, чоловіки
  • 01.12.2024 | 18:25 | Естафета, жінки
  • 03.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 04.12.2024 | 17:20 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 06.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
  • 07.12.2024 | 18:10 | Спринт, жінки
  • 08.12.2024 | 15:30 | Масстарт, чоловіки
  • 08.12.2024 | 18:10 | Масстарт, жінки
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В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок першого етапу Кубку світу.

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