Росія зруйнувала ліцей, у якому навчалися сестри Семеренко

7 листопада російська армія атакувала КАБами селище Краснопілля Сумської області. Одразу три бомби влучили в Краснопільський ліцей, у якому навчалися українські біатлоністки Віта та Валентина Семеренко.

Віта Семеренко в історіях своєї сторінки в Instagram відреагувала на черговий терористичний акт окупаційної армії.

"Моя школа, рідна школа, все моє дитинство, юність... Як же болить усвідомлення того, що вже ніколи не побачиш рідні місця такими, якими вони закарбувалися в пам'яті. Перші шкільні спогади – про стіни, де ми разом вчилися писати й читати, де кожен день починався зі сміху й дитячих ігор. Тепер цієї школи більше немає, вона зруйнована Росією – країною-терористом", – написала Віта Семеренко.

Один із класів ліцею у Краснопіллі після влучання російського КАБа 7 листопада Суспільне Суми

Нагадаємо, на початку жовтня Віта Семеренко отримала річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Востаннє на міжнародних змаганнях 38-річна українка виступала у сезоні 2021/22. Останні два сезони вона брала участь лише у чемпіонатах України.

У 2014 році сестри-близнючки Семеренко виграли золоту медаль Олімпійських ігор у Сочі в естафеті. Крім того, Віта стала бронзовою призеркою Сочі-2014 у спринті. Валентина є чемпіонкою світу 2015 року в масстарті.

Жодна з сестер Семеренко поки не оголошувала про завершення спортивної кар'єри. Водночас вони не входять до складів основної та резервної збірних України.