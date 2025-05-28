Трохи дратує, адже ми чули гімн РФ, а не наш: німецький біатлоніст – про здобуття "золота" Сочі після 11-річної паузи

Після більш ніж одинадцяти років німецька збірна з біатлону в естафеті має отримати золоту медаль за свій виступ на ОІ-2014. Лідер тої команди Арнд Пайффер задоволений цим, але його засмучує, що під час Олімпійських ігор він не зумів почути гімн своєї країни.

Про це він сказав у коментарі для Sport.de.

"Це трохи дратує, але ми не залишилися без нічого, якщо у нас вдома є срібло. Якби ми здобули цю перемогу на змаганнях, ми могли б стати командою року. Зрештою, ми все ж були там на церемонії нагородження. Ми не чули німецького гімну, а російський. Але принаймні ми там були", – сказав Пайффер.

Олімпійський чемпіон Пхьончхана у спринті на 10 км додав, що йому шкода норвежців, адже вони тоді посіли четверте місце.

" Я думаю, що різниця ще більша для учасників четвертого місця, бо вони не мали медалі та їх ніде не відзначали", – зазначив Арнд.

На Іграх у Сочі німці програли 3,5 секунди збірній Росії, але нещодавно росіянин Олександр Устюгов отримав дискваліфікацію і його результати з літа 2011 до середини 2014 року стали анульовані.

Нагадаємо, відомий італійський біатлоніст Лукас Гофер відреагував на дискваліфікацію Устюгова, через яку отримав срібло чемпіонату світу 2011 року в масстарті.

Зазначимо, що анулювання результатів Устюгова дозволило Мартену Фуркаду повторити рекорд Уле-Ейнара Бйорндалена за кількістю золотих медалей на Олімпіадах.