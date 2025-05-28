Трохи дратує, адже ми чули гімн РФ, а не наш: німецький біатлоніст – про здобуття "золота" Сочі після 11-річної паузи
Після більш ніж одинадцяти років німецька збірна з біатлону в естафеті має отримати золоту медаль за свій виступ на ОІ-2014. Лідер тої команди Арнд Пайффер задоволений цим, але його засмучує, що під час Олімпійських ігор він не зумів почути гімн своєї країни.
Про це він сказав у коментарі для Sport.de.
"Це трохи дратує, але ми не залишилися без нічого, якщо у нас вдома є срібло.
Якби ми здобули цю перемогу на змаганнях, ми могли б стати командою року. Зрештою, ми все ж були там на церемонії нагородження. Ми не чули німецького гімну, а російський. Але принаймні ми там були", – сказав Пайффер.
Олімпійський чемпіон Пхьончхана у спринті на 10 км додав, що йому шкода норвежців, адже вони тоді посіли четверте місце.
"Я думаю, що різниця ще більша для учасників четвертого місця, бо вони не мали медалі та їх ніде не відзначали", – зазначив Арнд.
На Іграх у Сочі німці програли 3,5 секунди збірній Росії, але нещодавно росіянин Олександр Устюгов отримав дискваліфікацію і його результати з літа 2011 до середини 2014 року стали анульовані.
Нагадаємо, відомий італійський біатлоніст Лукас Гофер відреагував на дискваліфікацію Устюгова, через яку отримав срібло чемпіонату світу 2011 року в масстарті.
Зазначимо, що анулювання результатів Устюгова дозволило Мартену Фуркаду повторити рекорд Уле-Ейнара Бйорндалена за кількістю золотих медалей на Олімпіадах.