Став відомий склад збірної України на чоловічий спринт в Обергофі
Дмитро Підручний
Vitalii Kliuiev
Тренерський штаб зірної України з біатлону визначився зі складом на чоловічий спринт на четвертому етапі Кубку світу в німецькому Обергофі.
Стартлист гонки з’явився на сайті IBU.
Збірну України представлять: Дмитро Підручний (18-й стартовий номер), Антон Дудченко (№40), Віталій Мандзин (№42), Тарас Лесюк (№45).
Окрім них, в Обергоф приїхав також Богдан Цимбал, проте він залишився поза складом і, відповідно, не зможе взяти участь і у суботній гонці переслідування.
Чоловій спринт відбудеться у п’ятницю, 10 січня. Початок гонки – о 15:20 за київським часом.
У неділю, 12 січня в Обергофі відбудуться дві змішані естафети – сингл-мікст і класична.
Сьогодні, 9 січня у жіночому спринті 14-ю стала Юлія Джима.