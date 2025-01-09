Став відомий склад збірної України на чоловічий спринт в Обергофі

Тренерський штаб зірної України з біатлону визначився зі складом на чоловічий спринт на четвертому етапі Кубку світу в німецькому Обергофі.

Стартлист гонки з’явився на сайті IBU.

Збірну України представлять: Дмитро Підручний (18-й стартовий номер), Антон Дудченко (№40), Віталій Мандзин (№42), Тарас Лесюк (№45).

Окрім них, в Обергоф приїхав також Богдан Цимбал, проте він залишився поза складом і, відповідно, не зможе взяти участь і у суботній гонці переслідування.

Чоловій спринт відбудеться у п’ятницю, 10 січня. Початок гонки – о 15:20 за київським часом.

У неділю, 12 січня в Обергофі відбудуться дві змішані естафети – сингл-мікст і класична.

Сьогодні, 9 січня у жіночому спринті 14-ю стала Юлія Джима.