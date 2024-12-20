Не очікували такого високого місця: Зоц – про результат Джими в спринті на Кубку світу в Ансі

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував виступ Юлії Джими на Кубку світу в Ансі, зізнавшись, що не очікував такого високого результату.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Звичайно, ми раді, що все так зійшлося: і стан Юлії, і хороша робота сервісу з лижами. Ми навіть не очікували настільки високого місця. Усі налаштувалися на позитив.



Звичайно, вона вже з таким досвідом і вміє розподілити сили по дистанції залежно від свого стану. Перед гонкою казала, що наче й почувається не зовсім добре.



Почала "із запасом" сьогоднішню гонку, але вона вміє фінішне коло завжди працювати десь краще. Це і досвід, і морально-вольові якості на перший план вийшли", – вважає тренер.