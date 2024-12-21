Є маленький осад: Дмитренко – про свій виступ у гонці переслідування на етапі Кубку світу в Ансі

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ у гонці переслідування на третьому етапі Кубку світу в Ансі, зазначивши, що один промах, який завадив їй поборотися за топ-10, залишив невеликий осад.

Її слова наводить Biathlon.com.ua.

"Гонкою більш-менш задоволена, але знову один промах завадив боротись за топ-10, тому є маленький осад. Останній промах був на моїй совісті, подумки, дійсно, я вже була на трасі і не допрацювала останній постріл.



Тут гучно, але це мене не відволікає, на трасі старалась працювати з групою і триматись за дівчатами. Лижі сьогодні гарно працювали і самопочуття дозволяло триматись за суперницями. Перед стартом виходила з тривогою, бо все таки у мене горло болить, і це могло вплинути на фізичний показник, але все більш-менш обійшлось.



Останнє коло я працювала у щільній групі і старалась віддати максимум, відчувала себе добре, але десь не вистачило мене з тактичної точки зору. Головне, щоб завтра не було гірше, і це не завадило б мені вийти на старт і боротись за кращі позиції.



Ансі мені подобається, атмосфера просто класна, поки я кожну гонку кайфую і отримую задоволення", – підсумувала Дмитренко.