Франциска Пройс виграла Малий кришталевий глобус у заліку спринтів

Німкеня Франциска Пройс виграла Малий кришталевий глобус Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 у заліку спринтів.

Сьогодні, 21 березня, вона здобула перемогу в спринтерській гонці на заключному етапі в норвезькому Голменколлені. Її найближча конкурентка француженка Лу Жанмонно стала другою, що не дозволило їй обійти німецьку біатлоністку.

Крім того, в загальному заліку перевага німкені над Жанмонно збільшилася до 35 очок.

Найкращою серед українок в спринті стала Олена Городна, яка показала 15-й результат.

Підсумковий залік Кубку світу в спринті (жінки)

Жіноча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 16:50 за Києвом.

Нагадаємо, у чоловічому спринті перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо, який виграв Малий кришталевий глобус.