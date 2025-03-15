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Став відомий склад збірної України на одиночну та змішану естафети в Поклюці

Олексій Мурзак — 15 березня 2025, 18:17
Став відомий склад збірної України на одиночну та змішану естафети в Поклюці
Віталій Мандзин та Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Визначилися склади збірної України на одиночну та змішану естафети в межах 8-го етапу Кубку світу, який наразі проходить в Поклюці.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Так, в одиночній змішаній естафеті українську команду представлять Христина Дмитренко та Дмитро Підручний (початок гонки о 13:05).

Водночас змішану бігтимуть Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин (старт о 15:50).

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, в Поклюці пройшли гонки з масовим стартом, в яких Дмитро Підручний показав 13-й результат, а Юлія Джима з ідеальною стрільбою фінішувала 18-ю.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Христина Дмитренко Олена Городна Віталій Мандзин Олександра Меркушина

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