Став відомий склад збірної України на одиночну та змішану естафети в Поклюці

Визначилися склади збірної України на одиночну та змішану естафети в межах 8-го етапу Кубку світу, який наразі проходить в Поклюці.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Так, в одиночній змішаній естафеті українську команду представлять Христина Дмитренко та Дмитро Підручний (початок гонки о 13:05).

Водночас змішану бігтимуть Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин (старт о 15:50).

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, в Поклюці пройшли гонки з масовим стартом, в яких Дмитро Підручний показав 13-й результат, а Юлія Джима з ідеальною стрільбою фінішувала 18-ю.