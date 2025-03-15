Став відомий склад збірної України на одиночну та змішану естафети в Поклюці
Віталій Мандзин та Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Визначилися склади збірної України на одиночну та змішану естафети в межах 8-го етапу Кубку світу, який наразі проходить в Поклюці.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Так, в одиночній змішаній естафеті українську команду представлять Христина Дмитренко та Дмитро Підручний (початок гонки о 13:05).
Водночас змішану бігтимуть Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин (старт о 15:50).
Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, в Поклюці пройшли гонки з масовим стартом, в яких Дмитро Підручний показав 13-й результат, а Юлія Джима з ідеальною стрільбою фінішувала 18-ю.