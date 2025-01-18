Збірна України посіла п'яте місце у змішаній естафеті Кубку IBU

У словацькому місті Брезно-Осрблі відбулась змішана естафета в межах п'ятого етапу Кубку IBU, на якій збірна України посіла п'яте місце.

Валерія Дмитренко та Надія Бєлкіна використали по два додаткові патрони, а Руслан Ткаленко та останньому етапі гонки хоч і мав проблеми на стійці, але зміг уникнути штрафного кола.

Перемогу в естафеті здобули спортсмени з Норвегії. Друге місце посіла команда Австрії, а трійку лідерів замкнули італійці.

Результати змішаної естафети:

1. Норвегія (0+7)

2. Австрія (0+10) +1.10.4

3. Італія (0+8) +1.14.9

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5. Україна (0+9) +2.04

Раніше Анастасія Меркушина здобула бронзові нагороди в індивідуальній гонці, але у спринті фінішувала поза десяткою найкращих.