Збірна України посіла п'яте місце у змішаній естафеті Кубку IBU
Руслан Ткаленко
Український біатлон
У словацькому місті Брезно-Осрблі відбулась змішана естафета в межах п'ятого етапу Кубку IBU, на якій збірна України посіла п'яте місце.
Валерія Дмитренко та Надія Бєлкіна використали по два додаткові патрони, а Руслан Ткаленко та останньому етапі гонки хоч і мав проблеми на стійці, але зміг уникнути штрафного кола.
Перемогу в естафеті здобули спортсмени з Норвегії. Друге місце посіла команда Австрії, а трійку лідерів замкнули італійці.
Результати змішаної естафети:
1. Норвегія (0+7)
2. Австрія (0+10) +1.10.4
3. Італія (0+8) +1.14.9
...
5. Україна (0+9) +2.04
Раніше Анастасія Меркушина здобула бронзові нагороди в індивідуальній гонці, але у спринті фінішувала поза десяткою найкращих.