Зіркова біатлоністка розповіла, як проходить відновлення після проблем із серцем

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл розповіла, як почувається наразі.

Її слова передає Fondo Italia.

"Я не хочу розповідати все тим, хто цього не пережив, але я неймовірно рада, що не знала, на що йду. Це було набагато гірше, ніж я думала. Кажуть, що в дорослому віці це ще гірше, і я не побажала б цього нікому.

Я відчувала себе в надійних руках і неймовірно вдячна за знання та турботу, які отримала протягом цього часу.



Я на рівні, який мене трохи дивує. У мене більше енергії, ніж раніше, і я відчуваю, що моє тіло не таке виснажене, оскільки цієї зими я брала участь у меншій кількості змагань. Це також означає, що я можу розпочати базові тренування раніше, ніж минулого року", – сказала Тандреволл.