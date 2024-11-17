Христина Дмитренко: Є певний осад, бо могла відіграти кілька секунд

25-річна українська біатлоністка Христина Дмитренко в ексклюзивному коментарі Чемпіону зазначила, що не має сильного розчарування через 4-те місце у спринті на відкритому чемпіонаті в Швеції в Ідре.

"Не скажу, що сильно засмутилась, але осад залишився від того, що десь могла відіграти ці пару секунд на колі", – сказала Христина.

За словами біатлоністки, погодні умови були непростими, але в той же час вони дозволяли боротись.

"Траса була приємніша, ніж вчора, не було льоду і вже інакше працювала на дистанції. Був вітер, але можна було працювати й боротись із ним, ловити момент".

Водночас Христина Дмитренко зауважила, що під час гонки, намагалася контролювати техніку лижного ходу.

"Ця гонка пройшла також у задоволення, гарно почувалась, могла по трасі працювати й думала за техніку, щоб були хороший прокат і відштовхування ногами".

До речі, біатлоністка показала десятий час проходження дистанції, хоча й програла лідерці Ельвірі Еберг трохи більше за півтори хвилини.

"Звичайно хотілось, щоб ходом був програш не такий великий , хоча б до хвилини, але цей аспект буду допрацьовувати вже до початку етапів Кубку світу. Є мотивація і бажання стартувати ще", – підсумувала біатлоністка.

Нагадаємо, напередодні в Ідре Христина Дмитренко також стала найкращою у складі жіночої збірної України, посівши 6 місце в короткій індивідуальній гонці.