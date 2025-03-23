Мої результати дають надію: Дудченко – про підсумки сезону
Український біатлоніст Антон Дудченко підсумував результати сезону-2024/25.
Цитує спортсмена "Український біатлон".
Дудченко взяв участь у всіх дев'яти етапах Кубка світу, а також на чемпіонаті світу.
"Звісно ж, цей сезон кращий ніж минулий. Та мені важко його оцінити бо були хвороби, я двічі хворів: перед Новим роком та після Чемпіонату світу. Можливо, що вони внесли корективи у мої результати. Але в цілому, мої результати дають надію, що наступного сезону буде все набагато краще.
Особисті досягнення? Напевно це наша медаль в естафеті, це була моя перша медаль на Кубку світу. До того ж ми набрали найбільшу кількість очок в загальний залік за всі сезони, що я виступав тут. Тому ці два показники є основними для мене у цьому сезоні", – розповів Дудченко.
Також біатлоніст розповів про роботу над помилками перед наступним Олімпійським сезоном.
"Звісно ж, що ти робиш якісь нотатки, чому саме потім треба більше приділити часу під час літньої підготовки. Тим більше, що наступний сезон олімпійський і потрібно зробити багато роботи, щоб мати шанси показати гарний результат. Для мене всі аспекти важливі: і відсоток влучання на стрільбі, і швидкострільність, і, головне – лижний хід, тому що є великі програші. Тож я не можу виділити щось одне. Вважаю, якщо хочемо показувати гарні результати, то потрібно працювати над усіма цими аспектами", – зазначив Дудченко.
Нагадаємо, збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу.