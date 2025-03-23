Мої результати дають надію: Дудченко – про підсумки сезону

Український біатлоніст Антон Дудченко підсумував результати сезону-2024/25.

Цитує спортсмена "Український біатлон".

Дудченко взяв участь у всіх дев'яти етапах Кубка світу, а також на чемпіонаті світу.

"Звісно ж, цей сезон кращий ніж минулий. Та мені важко його оцінити бо були хвороби, я двічі хворів: перед Новим роком та після Чемпіонату світу. Можливо, що вони внесли корективи у мої результати. Але в цілому, мої результати дають надію, що наступного сезону буде все набагато краще.

Особисті досягнення? Напевно це наша медаль в естафеті, це була моя перша медаль на Кубку світу. До того ж ми набрали найбільшу кількість очок в загальний залік за всі сезони, що я виступав тут. Тому ці два показники є основними для мене у цьому сезоні", – розповів Дудченко.