Еліза Гаспарін оголосила про завершення кар’єри

Відома швейцарська біатлоністка Еліза Гаспарін завершить кар’єру наприкінці поточного сезону.

Про це 33-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Гаспарін дебютувала на Кубку світу в 2010 році, сумарно провела 289 гонок. Чотири рази піднімалася на подіум на Кубку світу, всі чотири – у командних видах. В особистих змаганнях найкращим результатом Елізи є восьме місце, яке підкорилося їй три рази, два з них – на Олімпійських іграх 2014 і 2018 років.

Найкращий результат швейцарки в загальному заліку Кубку світу – 22 місце в сезоні-2014/15. У поточному сезоні вона наразі йде 57-ю в загальному заліку з 41 очком в активі.

Останнім великим турніром у кар’єри Елізи стане домашній чемпіонат світу-2025 в Ленцергайде, який пройде з 12 до 23 лютого.

Зазначимо, що у Елізи Гаспарін є дві рідних сестри, також професійні біатлоністки. Старша, Селіна, уже завершила кар’єру. Молодша, Аїта, продовжує свої виступи, вона є дружиною колишнього українського біатлоніста Сергія Семенова.

Нагадаємо, декілька днів тому про завершення кар’єри оголосив Йоганнес Бо.