Для мене це трохи шок: Підручний – про свій провальний виступ у масстарті на ЧС-2025

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував свій невдалий виступ у масстарті на чемпіонаті світу з біатлону в Ленцергайде, зізнавшись, що для нього це було шоком.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Після чотирьох кіл штрафних коли ти їдеш останній з таким відривом, там вже важко про щось боротися, тому і просто вже доїжджав. А що сталося конкретно на стрільбі, важко сказати, тому що поправку робив. Треба поговорити з тренером, що було не так. Для мене це трохи шок. Робив усе наче правильно, перша стрільба була чітко, усе по центру було. На другу зробив поправку. Що було не так, важко сказати", – зазначив біатлоніст.

Водночас Підручний додав, що не обʼєктивно аналізувати ті всі кола, тому що можна дивитися тільки на перше-друге.

"А далі я просто вже просто їхав не в загальному режимі. Будемо аналізувати з тренером. Побачимо ще, як закінчаться три останні етапи й тоді будемо робити аналіз всього сезону. До чемпіонату все було добре. На зборі теж все було просто чудово. І змішана естафета для мене була ідеальна по відчуттях, по всьому" – підкреслив Дмитро.

Нагадаємо, Дмитро Підручний та Віталій Мандзин завершили чоловічий масстарт чемпіонату світу 2025 року з біатлону на останніх місцях. Зазначимо, Україна не здобула жодної медалі на світовій першості.