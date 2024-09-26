Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Підручний: Є юнаки і дівчата, які подають великі надії

Руслан Травкін — 26 вересня, 15:38
Підручний: Є юнаки і дівчата, які подають великі надії
Дмитро Підручний
Український біатлон/Дмитро Євенко

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний запевнив, що у цьому виді спорту в країні підростає чудове нове покоління.

Про це Підручний заявив у великому інтерв'ю для Чемпіона.

"Я постійно намагаюсь слідкувати за розвитком та результатами наших молодих хлопців. Є і юнаки, і дівчата віком 19-21 рік, які подають великі надії. Владислав Чихарь, Віталій Мандзин, Богдан Борковський. Але не лише вони.

А Сергій Супрун як мені "крові попив"!? На останньому колі не так просто було його перемогти, він програв мені кілька секунд. Така конкуренція радує та надихає. Головне, щоб всі наші атлети не загубилися шляхом до Кубка світу. А талант, майстерність та перспективи дійсно є в багатьох", – сказав 32-річний Підручний.

Читайте також :
Ексклюзив інтерв'ю Дмитро Підручний: Малий вже стріляє, а конкуренти дихають у спину

Нагадаємо, з 23 по 26 вересня проходить літній чемпіонат України з біатлону. У спринті досвідчений Підручний опинився поза межами п'ятірки найкращих, але це не завадило йому стати стати переможцем у суперспринті.

біатлон Дмитро Підручний Віталій Мандзин Літній чемпіонат України з біатлону Владислав Чихарь

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний: Малий вже стріляє, а конкуренти дихають у спину
ЛЧУ-2024. Підручний виграв суперспринт після шостого місця у кваліфікації
Чемпіон світу – на чемпіонаті України. Підручний стартує в суперспринті, але біжать не всі
Без Джими, але з Семеренко та Підручним: відомо, хто виступить на літньому чемпіонаті України
Тищенко посів 9 місце у чоловічому спринті на літньому чемпіонаті світу

Останні новини