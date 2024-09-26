Підручний: Є юнаки і дівчата, які подають великі надії

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний запевнив, що у цьому виді спорту в країні підростає чудове нове покоління.

Про це Підручний заявив у великому інтерв'ю для Чемпіона.

"Я постійно намагаюсь слідкувати за розвитком та результатами наших молодих хлопців. Є і юнаки, і дівчата віком 19-21 рік, які подають великі надії. Владислав Чихарь, Віталій Мандзин, Богдан Борковський. Але не лише вони.

А Сергій Супрун як мені "крові попив"!? На останньому колі не так просто було його перемогти, він програв мені кілька секунд. Така конкуренція радує та надихає. Головне, щоб всі наші атлети не загубилися шляхом до Кубка світу. А талант, майстерність та перспективи дійсно є в багатьох", – сказав 32-річний Підручний.