Чемпіон Універсіади-2025 Борковський: На стрільбі був тремор

Володар золотої медалі Всесвітньої Універсіади-2025 Богдан Борковський розповів про свій переможний виступ у короткій індивідуальній гонці на 15 км.

Слова 20-річного українського біатлоніста наводить Physportmedia.

"Добре провів гонку, на двох рубежах справився на нуль, а потім трішки тремор пішов. На останній стійці все ж таки перехвилювався і зробив промахи, але все одно гонкою задоволений на 90 відсотків.

Завжди можна краще, і ми будемо намагатися ставати все краще. Траса мені імпонує, бо тут завжди можна підтримувати швидкість. Загалом, гарно себе почував на дистанції. Чекаю спринту", – сказав біатлоніст

Нагадаємо, 20-річний Борковський на 25,5 секунди випередив срібного призера, фіна Патріка Кууттінена, якому вдалося закрити всі мішені. Бронзовим призером став чех Петр Гак.

За крок від медалей зупинилися Сергій Супрун та Владислав Чихарь, які посіли відповідно четверте та п'яте місця.

Зазначимо, що Богдан Борковський є студентом Сумського державного університету.