Шейгас показала найкращий результат серед українок у спринті Юніорського чемпіонату Європи

У суботу, 25 січня, в німецькому Альтенберзі відбувся спринт юніорок у межах Юніорського чемпіонату Європи.

Україна була представлена в цій гонці чотирма біатлоністками, які мали справлятися з непростими погодними умовами – на стадіоні був вітер, який помітно заважав під час стрільби.

Краще за всіх серед українок до цих умов пристосувалася Валерія Шейгас, яка з однією хибою продемонструвала 12-й результат.

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Найближчою до неї опинилася Ірина Шевченко, яка допустила три промахи та показала 49-й час. У двох позиціях за нею також з трьома промахами завершила спринт Поліна Пуцко. Вікторія Хвостенко, яка вийшла на старт останньою 119-ю, незважаючи на дві помилки під час стрільби, опинилася 55-ю.

Перемогу в спринті завоювала француженка Анаель Бонду. Вона з одним промахом всього на 2,6 секунди випередила час землячки Коралі Перрен, яка провела ідеальну стрільбу.

Юніорський чемпіонат Європи-2025

Спринт, жінки, 25 січня

Анаель Бонду (Франція, 1+0) 24:17,3 Коралі Перрен (Франція, 0+0) +2,6 Шарлотт Галлбоннер (Німеччина, 0+0) +14,7

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12. Валерія Шейгас (Україна, 0+1) +1:20,6

49. Ірина Шевченко (Україна, 1+2) +3:09,7

51. Поліна Пуцко (Україна, 0+3) +3,10,9

55. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+2) +3:34,5

Завтра, 26 січня, в останній день змагань відбудуться мас-старти у хлопців та дівчат.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше відбувся спринт у юніорів, де Сергій Супрун опинився у п'ятірці кращих біатлоністів.