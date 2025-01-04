Підручний: Норвежці більше за інших цікавляться темою війни в Україні

На закінчення третього року війни, яку Росія розв'язала на терирорії України, іноземні біатлоністи вже менше цікавляться цією тематикою.

Про це капітан збірної України Дмитро Підручний розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

Проте 33-річний українець відзначив норвежців, які продовжють цікавитися тим, що відбувається в Україні.

"Цікавляться. Звісно, не так багато, як у попередні роки, але цікавляться, запитують.

Мабуть, найбільше запитань я чую від норвежців. Вони по особливому виявляють зацікавленість. Неодноразово ми спілкувалися на тему війни, і я бачу, що вони слідкують за ситуацією і в курсі новин. Я приємно вражений їхньою обізнаністю.

З інших країн спортсмени також запитують – Швеція, Німеччина… Журналісти також підходять і цікавляться: на початку грудня я давав інтерв’ю німецькому телеканалу, де розповідав про війну. Але особливо відзначаю саме норвежців", – розповів Підручний.