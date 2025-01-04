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Підручний: Норвежці більше за інших цікавляться темою війни в Україні

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 16:50
Підручний: Норвежці більше за інших цікавляться темою війни в Україні
Ендре Стрьомсгейм та Дмитро Підручний
Instagram Дмитра Підручного

На закінчення третього року війни, яку Росія розв'язала на терирорії України, іноземні біатлоністи вже менше цікавляться цією тематикою.

Про це капітан збірної України Дмитро Підручний розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

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Проте 33-річний українець відзначив норвежців, які продовжють цікавитися тим, що відбувається в Україні.

"Цікавляться. Звісно, не так багато, як у попередні роки, але цікавляться, запитують.

Мабуть, найбільше запитань я чую від норвежців. Вони по особливому виявляють зацікавленість. Неодноразово ми спілкувалися на тему війни, і я бачу, що вони слідкують за ситуацією і в курсі новин. Я приємно вражений їхньою обізнаністю.

З інших країн спортсмени також запитують – Швеція, Німеччина… Журналісти також підходять і цікавляться: на початку грудня я давав інтерв’ю німецькому телеканалу, де розповідав про війну. Але особливо відзначаю саме норвежців", – розповів Підручний.

У цьому ж інтерв'ю Дмитро Підручний поговорив про необхідність знайти стабільного четвертого біатлоніста для збірної України.

Він вважає, що тільки за цієї умови українська команда зможе втримати п'яте місце Кубку націй.

Нагадаємо, що скоро розпочнеться четвертий етапу Кубку світу з біатлону, який пройде в німецькому Обергофі. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх майбутніх гонок, та результатами минулих.

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