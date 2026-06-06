Легендарний тренер приєднався до збірної Австрії

Відомий німецький фахівець Вольфганг Піхлер приєднався до тренерського штабу збірної Австрії з біатлону.

Про це повідомляє сайт IBU.

Австрійський біатлон напередодні нового сезону зазнав суттєвих кадрових змін. Федерація повністю оновила структуру підготовки та тренерський штаб національної команди.

До роботи зі збірною приєднався відомий шведський фахівець Вольфганг Піхлер, який відповідатиме за планування тренувального процесу та підготовку команди Кубка світу.

Керівник австрійської біатлонної програми Крістоф Зуманн високо оцінив призначення досвідченого тренера.

"З приходом Вольфганга Піхлера нам вдалося залучити одного з найвидатніших спеціалістів у біатлоні. За свою тривалу кар'єру він досяг значних успіхів із різними збірними. Його досвід не викликає сумнівів, і я переконаний, що вся команда отримає користь від його знань", – зазначив Зуманн.

Також зміни відбулися безпосередньо в тренерських штабах команд. Чоловічу збірну очолив Феліан Шуберт, який раніше працював у тренувальному центрі Айзенерца. На цій посаді він змінив Людвіга Гредлера.

Сам Гредлер відтепер керуватиме тренувальним центром у Хохфільцені. Водночас Маркус Фішер повернувся на посаду головного тренера жіночої збірної Австрії, яку він уже очолював у 2020–2024 роках.

71-річний Вольфганг Піхлер є одним із найуспішніших тренерів в історії біатлону. Німецький фахівець успішно працював зі збірною Швеції, виховавши низку олімпійських чемпіонів і призерів чемпіонатів світу. Під його керівництвом шведка Магдалена Форсберг шість разів поспіль вигравала загальний залік Кубку світу, а шведська команда здобула численні медалі Олімпійських ігор та світових першостей.

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