Австрійська біатлоністка: Відчуваю, що починаю з нуля

Біатлоністка збірної Австрії Анна Гандлер, яка достроково завершила минулий сезон через серйозні проблеми зі здоров’ям, розповіла, що після перенесеного грипу її організм втратив здатність до відновлення, зокрема постраждала печінка.

Своїми проблемами 24-річна біатлоністка поділилася в інтерв'ю для Австрійського олімпійського комітету.

"Мій організм перевантажений, як отруєний", – зазначила Анна Гандлер.

До фізичного виснаження додалися ще й болі в коліні, ймовірно спадкового характеру. Зараз біатлоністка поступово повертається до тренувань у Франції разом з Емільєном Клодом.

Пріоритетом австрійської біатлоністки є повне одужання. Далі – підготовка до олімпійського сезону:

"Це жорстко, коли ти тренуєшся цілий рік, а потім після місяця паузи відчуваєш, що починаєш з нуля.

Моя найбільша мрія – просто бути здоровою. Але й на Олімпійський сезон налаштовуюсь рішуче. Бували випадки, коли спортсмени після важкого року мали найкращі сезони. Можливо, це – мій шанс".

Найкращим особистим виступом Анни Гандлер у минулому сезоні було 6 місце в індивідуальній гонці на етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу.