Дворазовий переможець конкурсу данків НБА встановив історичний рекорд

Захисник Сакраменто Зак ЛаВін став володарем нового рекорду організації, відзначившись унікальними показниками.

Про це повідомляє НБА.

30-річний баскетболіст став першим гравцем в історії Кінгз, який набрав 35+ очок та реалізував 5+ триочкових у двох матчах поспіль.

Минулої ночі (на 8 квітня) ЛаВін закінчив гру проти Детройта (127:117) з 43 очками, реалізувавши 8 з 11 дальніх кидків.

А в попередній зустрічі (проти Клівленда 7 квітня) дворазовий переможець конкурсу данків набрав 37 очок та реалізував 7 з 11 триочкових.

Zach LaVine is the first Kings player to record 35+ points and 5+ threes in consecutive games.



Last night: 37 PTS, 7 3PM

Tonight: 43 PTS, 8 3PM https://t.co/S9XYL38vpb pic.twitter.com/93ANudMYcp — NBA.com/Stats (@nbastats) April 8, 2025

У нинішньому сезоні Зак ЛаВін провів 71 матч, у яких набирав у середньому 23,3 очка, 4,4 підбирання та 4,1 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

Наразі Сакраменто посідає дев'яте місце в таблиці Західної конференції з балансом перемог 39-40. В останній трьох іграх регулярного сезону колишня команда Олексія Леня зустрінеться з Денвером, Кліпперс та Фініксом.

Раніше стало відомо, що Катерина Коваль вже знайшла собі нову команду в NCAA після того, як вона повідомила про розставання з Нотр-Дамом.