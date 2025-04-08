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Чемпіон Баскетбол

Дворазовий переможець конкурсу данків НБА встановив історичний рекорд

Олексій Погорелов — 8 квітня 2025, 16:21
Зак ЛаВін
Зак ЛаВін
Сакраменто Кінгз

Захисник Сакраменто Зак ЛаВін став володарем нового рекорду організації, відзначившись унікальними показниками.

Про це повідомляє НБА.

30-річний баскетболіст став першим гравцем в історії Кінгз, який набрав 35+ очок та реалізував 5+ триочкових у двох матчах поспіль.

Минулої ночі (на 8 квітня) ЛаВін закінчив гру проти Детройта (127:117) з 43 очками, реалізувавши 8 з 11 дальніх кидків.

А в попередній зустрічі (проти Клівленда 7 квітня) дворазовий переможець конкурсу данків набрав 37 очок та реалізував 7 з 11 триочкових.

У нинішньому сезоні Зак ЛаВін провів 71 матч, у яких набирав у середньому 23,3 очка, 4,4 підбирання та 4,1 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

Наразі Сакраменто посідає дев'яте місце в таблиці Західної конференції з балансом перемог 39-40. В останній трьох іграх регулярного сезону колишня команда Олексія Леня зустрінеться з Денвером, Кліпперс та Фініксом.

Раніше стало відомо, що Катерина Коваль вже знайшла собі нову команду в NCAA після того, як вона повідомила про розставання з Нотр-Дамом.

баскетбол Зак Лавін НБА Сакраменто Кінгз

НБА

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