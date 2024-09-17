Чемпіон Парижа-2024 у складі збірної США влаштував бійку з фанатом на матчі з американського футболу

Чемпіон НБА-2024 та переможець Олімпіади у Парижі у складі збірної США Деррік Вайт побився з фанатом під час матчу з американського футболу.

Про це повідомляє sportingnews.com.

30-річний Деррік народився у місті Паркер, штат Колорадо. Під час гри в NCAA він виступав за університет Колорадо. Баскетболіст під час відпустки вирішив завітати на гру рідної альма-матер проти Колорадо Стейт – принципового суперника.

Сам поєдинок проходив на стадіоні опонентів, тому навколо гравця була публіка, яка підтримує саме Колорадо Стейт. Під час третього періоду один із фанатів та гравець побилися.

На відео видно, що захисник Бостон Селтікс пропускає удар. Між ним та вболівальником конфлікт міг продовжуватися, але деякі чоловіки з трибун зуміли розняти їх.

Derrick White got into a fight in the Colorado football game this weekend.



It got HEATED 😳



pic.twitter.com/RtIIsVaPqc — CelticsUnite (@CelticsUnite18) September 16, 2024

Потім на місце прибула служба безпеки арени. Як повідомили у поліції, до них ніхто звертався щодо ситуації під час матчу студентських команд.

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