Ексодноклубник Леня побився з фанатом – постраждалому знадобилася допомога швидкої

Свінгмен Сакраменто Кінгз ДеМар ДеРозан був втягнутий у серйозну перепалку з фанатом у суші-ресторані в п'ятницю, 18 квітня.

Про це повідомляє TMZ.

За словами очевидців, інцидент почався з того, що вболівальник підійшов до баскетболіста і направив телефон з увімкненим фонариком прямо йому в обличчя, намагаючись спровокувати реакцію. І вона відбулася: ДеРозан вибив телефон з руки чоловіка, сказавши тому йти по своїх справах.

Цікаво, що після всіх цих подій фанат виклав відео від першої особи в соцмережах.

На відео інциденту видно, що фанат лежить на землі і намагається забрати свій телефон, в той час як ДеРозан, продовжував протистояти йому. Жінка в сірому спортивному костюмі благала спортсмена відпустити суперника, кажучи, що "він того не вартий".

Відео закінчується тим, що ДеМар заходить в іншу частину ресторану, а чоловік, який лежав на землі, кричить, щоб йому віддали телефон.

DeMar DeRozan reportedly got into a fight at a sushi spot after a man shoved a phone with a bright light in his face



Witnesses say DeRozan knocked the phone away, a brawl broke out, and the man ended up in an ambulance😳



(🎥 @tmz)



pic.twitter.com/8jjxr5PJXw — NBACentral (@TheDunkCentral) April 19, 2025

Хоча відео обривається на цьому місці, їхнє протистояння продовжилося. TMZ повідомляє, що поліція прибула на місце події і почала розслідування.

Очевидець також стверджує, що фаната пізніше бачили в кареті швидкої допомоги. Він отримав травми під час сутички, в результаті якої скло і столові прилади розлетілися по сусідніх столиках.

Нагадаємо, що ДеМар ДеРозан разом з одноклубниками по Сакраменто пішли у відпустку після того, як вони програли Далласу (106:120) в першому матчі турніру плей-ін НБА.

Пізніше Маверікс приєдналися до Кінгз, поступившись Мемфісу (106:120), який вийшов у плейоф з восьмим посівом.

На нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх матчів першого раунду плейоф НБА.