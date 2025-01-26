Форвард Далласа зламав ногу у матчі проти Бостона

Матч НБА проти Бостон Селтікс завершився для Далласа не тільки перемогою, а й втратою важкого форварда Максиміліана Клебера.

Про це повідомляє пресслужба Маверікс.

За попередніми даними, баскетболіст зламав стопу на правій нозі. Наступного тижня на Клебера очікує додаткове обстеження, після чого лікарі зможуть спрогнозувати строки реабілітації гравця.

Maxi Kleber injury update:



Maxi sustained a right foot fracture during today’s game. He will be re-evaluated this week.



Wishing you a speedy recovery, Max 🤞 #MFFL pic.twitter.com/D64OxSwiy9 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 26, 2025

Зазначимо, що Максі отримав ушкодження наприкінці третьої чверті, після чого вже не зміг продовжувати поєдинок.

У сезоні-2024/25 німець зіграв 34 поєдинки, в яких в середньому набирав 3 очки та виконував 2,8 підбирання.

Раніше повідомлялось, що форвард Філадельфії зламав мізинця на руці у матчі проти Чикаго.