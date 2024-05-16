Жіноча збірна України 3x3 визначилась зі складом на олімпійський кваліфікаційний турнір

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилась зі складом на третій олімпійський кваліфікаційний турнір, який пройде в Дебрецені (Угорщина).

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Українську команду прадставлятимуть Міріам Уро-Ніле, Кристина Філевич, Анжеліка Ляшко та Оксана Моллова.

Першу гру на турнірі підопічні Юрія Процюка проведуть у п'ятницю, 17 травня, проти Польщі. Початок зустрічі о 16:15 за київським часом.

Розклад збірної України

Україна – Польща 17 травня 16:15

Німеччина – Україна 17 травня 18:05

Україна – Туніс 18 травня 15:50

Зазначимо, що в плей-оф з групи вийдуть дві найкращі збірні. Далі в форматі матчів на виліт команди визначать трьох призерів турніру, які й поїдуть на Олімпіаду.

Нагадаємо, у межах підготовки до кваліфікації українки провели 9 контрольних матчів проти Литви.