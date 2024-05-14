Жіноча збірна України 3x3 візьме участь у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в олімпійському кваліфікаційному турнірі в Дебрецені (Угорщина).

На змаганні візьмуть участь 16 збірних, які розіграють останні 3 путівки на літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Наразі відомі вже 5 з 8 учасників основного турніру – США, Китай, Франція, Азербайджан та Австралія.

Турнір пройде з 16 до 19 травня.

Список команд

Група А: Німеччина, Польща, Україна, Туніс

Група В: Канада, Литва, Чехія, Чилі

Група С: Іспанія, Японія, Єгипет, Монголія

Група D: Угорщина, Нідерланди, Італія, Ізраїль

До плей-оф вийдуть кращі дві збірні з групи. Далі в форматі матчів на виліт команди визначать трійку призерів турніру, які поїдуть на Олімпіаду.

Розклад збірної України

Україна – Польща 17 травня 16:15

Німеччина – Україна 17 травня 18:05

Україна – Туніс 18 травня 15:50

Зазначимо, що склад збірної України на кваліфікаційний турнір буде визначено перед стартом змагань.