Молодіжна збірна України зіграє з Румунією у фіналі чемпіонату Європи

Сьогодні, 21 липня, чоловіча збірна України U-20 зіграє фінальний матч чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Суперником "синьо-жовтих" буде господар змагань — команда Румунії U-20. Матч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Трансляція — YouTube FIBA.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, перемігши в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії та зазнавши поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію, а у півфіналі розібралась з Нідерландами.

Румуни на цьому турнірі ще не програвали. На груповому раунді вони обіграли Естонію, Грузію, Албанію та Болгарію, а в плейоф — Угорщину та Фінляндію.

Зазначимо, що обидві команди вже гарантували собі перехід в Дивізіон А на наступний рік. Україна повертається до елітного дивізіону після двох років виступів у Дивізіоні В.