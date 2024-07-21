Молодіжна збірна України зіграє з Румунією у фіналі чемпіонату Європи
Сьогодні, 21 липня, чоловіча збірна України U-20 зіграє фінальний матч чемпіонату Європи в Дивізіоні В.
Суперником "синьо-жовтих" буде господар змагань — команда Румунії U-20. Матч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Трансляція — YouTube FIBA.
Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, перемігши в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії та зазнавши поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію, а у півфіналі розібралась з Нідерландами.
Румуни на цьому турнірі ще не програвали. На груповому раунді вони обіграли Естонію, Грузію, Албанію та Болгарію, а в плейоф — Угорщину та Фінляндію.
Зазначимо, що обидві команди вже гарантували собі перехід в Дивізіон А на наступний рік. Україна повертається до елітного дивізіону після двох років виступів у Дивізіоні В.