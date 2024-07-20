Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Молодіжна збірна України перемогла Нідерланди та вийшла у фінал чемпіонату Європи

Микола Дендак — 20 липня, 22:17
Молодіжна збірна України перемогла Нідерланди та вийшла у фінал чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України U-20 перемогла Нідерланди у півфіналі чемпіонату Європи з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 58:70. Українці програли першу чверть, проте змогли переломити гру та вирвати перемогу в наступних трьох.

Ця перемога означає, що збірна України отримала підвищення в дивізіон А. У фіналі Євробаскету-2024 вона зустрінеться з Румунією U-20, яка у своєму півфіналі здолала однолітків із Фінляндії.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
1/2 фіналу, 20 липня

Нідерланди — Україна 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію.

Євробаскет Збірна Нідерландів Збірна України U-20 Збірна України з баскетболу Чемпіонат Європи

Збірна України з баскетболу

Молодіжна збірна України вийшла у півфінал чемпіонату Європи
Молодіжна збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи
Збірна України здобула перемогу над Японією на турнірі William Jones Cup
Молодіжна збірна України перемогла Угорщину на чемпіонаті Європи
Молодіжна збірна України впевнено перемогла Молдову на чемпіонаті Європи

Останні новини