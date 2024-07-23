20 очок Леброна допомогли США обіграти Німеччину в товариському матчі

Олімпійська збірна США здобула перемогу над Німеччиною у товариському матчі, який відбувся в Лондоні.

Поєдинок завершився з рахунком 92:88. Найкращим гравцем поєдинку став Леброн Джеймс, який заробив 20 очок, 6 підбирань та 4 перехоплення за 18 хвилин на майданчику.

Для американської команди це п'ята поспіль перемога у контрольних іграх у межах підготовки до Ігор-2024.

Товариський матч

23 липня

США – Німеччина 92:88 (29:19, 19:22, 20:30, 24:17)

Олімпійський баскетбольний турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня. Нагадаємо, США є переможцем останніх чотирьох Олімпіад. Готує команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

Раніше стало відомо, що Леброн стане першим баскетболістом в історії, який буде нести прапор США на Олімпійських іграх