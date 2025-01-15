Збірна міста Києва-НУФВСУ знялась з чемпіонату Вищої ліги
ФБУ
Збірна міста Києва-НУФВСУ через форс-мажорні обставини знялась з розіграшу Вищої ліги.
Про це повідомляє ФБУ.
Причиною такого рішення є форс-мажорні кадрові зміни та фінансові обставини у клубі
Збірна міста Києва-НУФВСУ займає шосту сходинку турнірної таблиці Вищої ліги, вигравши два матчі з дев'яти. При цьому лідер команди Дмитро Кравченко є кращим скорером Вищої ліги, набираючи 23.2 очка за матч.
Найближчий бабл регулярного чемпіонату Вищої ліги відбудеться 17-19 січня у Пущі-Водиці.