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Збірна міста Києва-НУФВСУ знялась з чемпіонату Вищої ліги

Олександр Булава — 15 січня 2025, 18:36
Збірна міста Києва-НУФВСУ знялась з чемпіонату Вищої ліги
ФБУ

Збірна міста Києва-НУФВСУ через форс-мажорні обставини знялась з розіграшу Вищої ліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Причиною такого рішення є форс-мажорні кадрові зміни та фінансові обставини у клубі

Збірна міста Києва-НУФВСУ займає шосту сходинку турнірної таблиці Вищої ліги, вигравши два матчі з дев'яти. При цьому лідер команди Дмитро Кравченко є кращим скорером Вищої ліги, набираючи 23.2 очка за матч.

Найближчий бабл регулярного чемпіонату Вищої ліги відбудеться 17-19 січня у Пущі-Водиці.

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