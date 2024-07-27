Збірна України U-18 розгромила Кіпр на Євробаскеті

Юнацька збірна України з баскетболу серед хлопців до 18 років обіграла однолітків з Кіпру у 2 турі чемпіонату Європи.

Українці домінували протягом всього матчу та завершили поєдинок з перевагою у 51 бал — 93:42.

Найефективнішим у складі "синьо-жовтих" став Десмонд Йяму, у якого 14 очок, 9 підбирань та 1 блок-шот, а найрезультативнішим був Лука Лохманчук, у якого 17 очок в активі.

Чемпіонат Європи U-18, Дивізіон В

Скоп’є, Північна Македонія

2 тур, група С

27 липня

Україна — Кіпр 93:42 (22:16, 21:8, 29:16, 21:2)

У третьому матчі чемпіонату Європи українці у неділю, 28 липня, зіграють проти команди Боснії та Герцеговини. Початок — о 14:30 за кивїським часом.

Напередодні збірна України поступилась команді Чехії.