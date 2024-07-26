Збірна України U-18 стартувала з поразки від Чехії на Євробаскеті

Юнацька збірна України з баскетболу серед хлопців до 18 років поступилася одноліткам з Чехії в 1 турі чемпіонату Європи.

Після першої половини рахунок був рівний, але "жовто-сині" провалили третій та четвертий періоди.

Чемпіонат Європи U-18, Дивізіон В

Скоп ’є, Північна Македонія

1 тур, група С

26 липня





Чехія — Україна 93:71 (26:20, 16:22, 26:17, 25:12)

В одній групі з Україною також виступлять Боснія і Герцоговина, Ірландія, Північна Македонія та Кіпр. У чвертьфінал виходять по дві найкращі команди з кожної групи.

Наступний поєдинок українська юнацька збірна проведе вже завтра, 27 липня. Суперниками "жовто-синіх" будуть кіпріоти.