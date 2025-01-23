Ягупова допомогла Валенсії достроково вийти до Фіналу шести Євроліги

Іспанська Валенсія, за яку виступає баскетболістка збірної України Аліна Ягупова, за тур до завершення другого етапу змагань жіночої Євроліги пробилась до Фіналу шести.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Напередодні Валенсія на виїзді здобула перемогу над головним конкурентом Сарагосою 79:64 і стала недосяжною для суперника.

Аліна Ягупова в цьому матчі зіграла 24 хвилини, набрала 7 очок (1/2 двоочкові, 1/4 триочковіо, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 2 передачі, 3 перехоплення, 1 блокшот при 2-х втратах.

Фінал шести Євроліги буде зіграно 9-13 квітня.

Раніше повідомлялося, що Ріп Сіті Ремікс здобув впевнену перемогу над Солт-Лейк-Сіті Старз у межах регулярного чемпіонату американської G-ліги. Свій внесок у тріумф команди з Північного Портленду вніс і український баскетболіст Дмитро Скапінцев.