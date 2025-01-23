Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Ягупова допомогла Валенсії достроково вийти до Фіналу шести Євроліги

Олексій Мурзак — 23 січня 2025, 13:19
Ягупова допомогла Валенсії достроково вийти до Фіналу шести Євроліги
Аліна Ягупова
ФБУ

Іспанська Валенсія, за яку виступає баскетболістка збірної України Аліна Ягупова, за тур до завершення другого етапу змагань жіночої Євроліги пробилась до Фіналу шести.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Напередодні Валенсія на виїзді здобула перемогу над головним конкурентом Сарагосою 79:64 і стала недосяжною для суперника.

Аліна Ягупова в цьому матчі зіграла 24 хвилини, набрала 7 очок (1/2 двоочкові, 1/4 триочковіо, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 2 передачі, 3 перехоплення, 1 блокшот при 2-х втратах.

Фінал шести Євроліги буде зіграно 9-13 квітня.

Раніше повідомлялося, що Ріп Сіті Ремікс здобув впевнену перемогу над Солт-Лейк-Сіті Старз у межах регулярного чемпіонату американської G-ліги. Свій внесок у тріумф команди з Північного Портленду вніс і український баскетболіст Дмитро Скапінцев.

Євроліга Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

Ягупова допомогла Валенсії здобути перемогу в матчі чемпіонату Іспанії
17 очок Ягупової допомогли Валенсії перемогти Сарагосу в Євролізі
24 очки Ягупової не допомогли Валенсії уникнути першої поразки у сезоні в чемпіонаті Іспанії
Ключове перехоплення та триочковий на останній секунді: Ягупова принесла перемогу Валенсії над Прагою в Євролізі
15 очок Ягупової не врятували Валенсію від поразки у матчі Євроліги

Останні новини