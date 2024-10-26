Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Євроліга довічно дискваліфікувала відомого арбітра через крадіжку парфумів

Руслан Травкін — 26 жовтня, 10:35
Євроліга довічно дискваліфікувала відомого арбітра через крадіжку парфумів
euroleaguebasketball.net

Євроліга вирішила довічно дискваліфікувати словенського арбітра Матея Больтаузера.

Про це пише Telegraf.rs.

Він зник із переліку рефері на цей сезон. Востаннє він працював на матчі найпрестижнішого баскетбольного турніру Європи ще у грудні 2023 року. Тоді він відпрацював на матчі Партизан – Монако.

Після гри він вкрав парфуми в одному з магазинів аеропорту "Ніколи Тесли" у столиці Сербії. Камери спостереження зафіксували крадіжку.

50-річний Больтаузер почав кар'єру рефері ще у 2000 році. Через три роки він отримав ліцензію, щоб судити міжнародні поєдинки. Тривалий час вважався найкращим баскетбольним суддею Словенії.

баскетбол дискваліфікація Євроліга

Євроліга

Баварія сенсаційно здолала Олімпіакос, Барселона здобула перемогу: результати матчів 5 туру Євроліги
Жальгіріс здолав Маккабі, Реал розгромив Црвену Звєзду: результати матчів 5 туру Євроліги
Євроліга: Віртус на останніх секундах вирвав перемогу над Партизаном
Барселона в овертаймі обіграла лідера, Анадолу здолав Олімпіакос: результати 4 туру Євроліги
Покарали за розслабленість: Жальгіріс зробив один із найкращих камбеків за історію Євроліги

Останні новини