Євроліга довічно дискваліфікувала відомого арбітра через крадіжку парфумів

Євроліга вирішила довічно дискваліфікувати словенського арбітра Матея Больтаузера.

Про це пише Telegraf.rs.

Він зник із переліку рефері на цей сезон. Востаннє він працював на матчі найпрестижнішого баскетбольного турніру Європи ще у грудні 2023 року. Тоді він відпрацював на матчі Партизан – Монако.

Після гри він вкрав парфуми в одному з магазинів аеропорту "Ніколи Тесли" у столиці Сербії. Камери спостереження зафіксували крадіжку.

50-річний Больтаузер почав кар'єру рефері ще у 2000 році. Через три роки він отримав ліцензію, щоб судити міжнародні поєдинки. Тривалий час вважався найкращим баскетбольним суддею Словенії.