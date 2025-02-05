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Євроліга відсторонила лідера Реала на 1 матч за надмірні емоції на паркеті

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 13:40
Євроліга відсторонила лідера Реала на 1 матч за надмірні емоції на паркеті
Маріо Хезонья
x.com/EuroLeague

Євроліга відсторонила форварда мадридського Реала Маріо Хезонью на 1 матч через емоції під час матчу проти Монако.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Хорватський баскетболіст також отримає штраф у розмірі 5 тисяч євро. Клуб може подати апеляцію.

Німецька арбітриня Анне Пантер закликала його тимчасово піти з паркету, щоб лікарі заклеїли легенький поріз на руці, але Маріо був не згоден з цим.

Маріо є лідером "бланкос". У матчах Євроліги він набирає 15,0 очка та 5,3 підбирання.

Нагадаємо, вчора поліція затримала сина легендарного Майкла Джордана, який підозрюється у зберіганні кокаїну.

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