Євроліга відсторонила лідера Реала на 1 матч за надмірні емоції на паркеті

Євроліга відсторонила форварда мадридського Реала Маріо Хезонью на 1 матч через емоції під час матчу проти Монако.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Euroleague Basketball has announced the following disciplinary decision pertaining to incidents that occurred in Round 24. pic.twitter.com/d5lLUtzH2K — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2025

Хорватський баскетболіст також отримає штраф у розмірі 5 тисяч євро. Клуб може подати апеляцію.

🤔 Mario Hezonja, AS Monaco'ya karşı son çeyrekte kontrolü kaybetti ve oyundan atıldı.pic.twitter.com/6CCBKkS8Gm — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) February 1, 2025

Німецька арбітриня Анне Пантер закликала його тимчасово піти з паркету, щоб лікарі заклеїли легенький поріз на руці, але Маріо був не згоден з цим.

Маріо є лідером "бланкос". У матчах Євроліги він набирає 15,0 очка та 5,3 підбирання.

Нагадаємо, вчора поліція затримала сина легендарного Майкла Джордана, який підозрюється у зберіганні кокаїну.