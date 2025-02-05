Євроліга відсторонила лідера Реала на 1 матч за надмірні емоції на паркеті
Маріо Хезонья
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Євроліга відсторонила форварда мадридського Реала Маріо Хезонью на 1 матч через емоції під час матчу проти Монако.
Про це повідомила пресслужба турніру.
Хорватський баскетболіст також отримає штраф у розмірі 5 тисяч євро. Клуб може подати апеляцію.
Німецька арбітриня Анне Пантер закликала його тимчасово піти з паркету, щоб лікарі заклеїли легенький поріз на руці, але Маріо був не згоден з цим.
Маріо є лідером "бланкос". У матчах Євроліги він набирає 15,0 очка та 5,3 підбирання.
Нагадаємо, вчора поліція затримала сина легендарного Майкла Джордана, який підозрюється у зберіганні кокаїну.