Ягупова допомогла Валенсії здобути перемогу в матчі чемпіонату Іспанії

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова допомогла своїй Валенсії здобути перемогу в матчі чемпіонату Іспанії над ІДК Гіпускоа.

Про це інформує пресслужба Федерації баскетболу України.

Матч завершився з рахунком 81:49. Ягупова провела на майданчику 13 хвилин, за які набрала 6 очок (0/1 двоочкові, 2/2 триочкові), зробила 1 підбирання, 1 передачу та 2 перехоплення.

Загалом в чемпіонаті Іспанії в цьому сезоні Ягупова зіграла 12 матчів, набираючи 10.3 очка, 2.3 підбирання та 2.8 передач за 22.5 хвилини на майданчику.

Наразі Валенсія займає третю сходинку турнірної таблиці, вигравши 11 з 13 ігор і поступаючись однією перемогою лідеру Жироні. Наступний свій матч команда Ягупової проведе 29 грудня проти Хайріса.

Раніше українська баскетболістка провела вдалий матч за Валенсію в матчі Євроліги та допомогла здобути перемогу над Сарагосою.