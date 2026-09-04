Ексгравець НБА подав позов до суду на жіночий клуб Чикаго Скай через порушення своїх прав

Колишній центровий НБА Енес Кантер Фрідом подав скаргу до суду на власників клубу жіночої ліги (WNBA) Чикаго Скай та стадіону "Вінтраст-Арени" через порушення його прав, які йому гарантовані Першою поправкою до конституції США.

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, в 15-сторінковому позові Кантера, окрім власників колективу, фігурує місто Чикаго та "Metropolitan Pier and Exposition Authority", які і є власниками "Вінтраст-Арени".

Нагадаємо, що напередодні Кантер Фрідом прийшов на матч між Чикаго Скай та Індіаною Фівер (90:113) у футболці з написом: "ЖІНКА — іменник, доросла людина жіночої статі".

Це викликало обурення в Наташі Клауд, й вона підійшла до нього та голосно почала щось йому розповідати. Внаслідок цього інциденту турецького баскетболіста вивела охорона.

А вже згодом керівництво клубу заборонило Кантеру відвідувати домашні матчі Чикаго Скай, оскільки він своїми діями може становити загрозу.

Ексгравець НБА у своїх соцмережах заявив, що й далі буде продовжувати захищати права жінок та свободу слова.

"Моя футболка зробила те, чого, судячи з усього, не змогла зробити вся WNBA: визначила, що таке жінка. Жодних погроз. Жодного насильства. Лише біологія. І чомусь для цього знадобився супровід охорони.

Ви не зобов'язані погоджуватися з моїми словами, але ви не маєте права за це змушувати мене замовкнути. Мене не залякати. Мене не змусити замовкнути. Я й надалі буду відстоювати права жінок і захищати свободу слова".

Зауважимо, що 34-річний Кантер Фрідом провів 11 сезонів в НБА, за цей час відігравши 748 ігор.

Протягом кар'єри захищав кольори таких команд, як Фенербахче, Юта Джаз, Оклахома-Сіті Тандер, Нью-Йорк Нікс, Бостон Селтікс, Портленд Трейл Блейзерс, а завершив кар'єру в американській лізі, перебуваючи в складі Х'юстон Рокетс, який в підсумку відмовився від послуг турецького центрового.

Варто зазначити, що Кантер Фрідом є палким активістом у різних сферах. Він публічно критикував президента Туреччини Реджепа Ердогана, засуджував НБА за ведення бізнесу з Китаєм (зокрема це він вважає причиною, чому Х'юстон завершив з ним співпрацю) та висловлювався проти участі трансгендерних осіб в жіночому спорті.

Він навіть нещодавно подався на драфт жіночої НБА, аби привернути до цього увагу.

Додамо, що Кантер закликав бойкотувати Олімпійські ігри-2022, які проходили в Пекіні, столиці Китаю. А у 2021 році баскетболіст додав свого прізвища приставку "Фрідом", що перекладається з англійської як "свобода".

Напередодні зірковий баскетболіст Рассел Вестбрук оголосив про завершення кар'єри.