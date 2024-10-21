Нью-Йорк Ліберті став чемпіоном WNBA. Попередні 5 фіналів для команди були невдалими

Закінчилася фінальна серії Жіночої національної баскетбольної асоціації між Нью-Йорк Ліберті та Міннесотою Лінкс.

У п'ятому матчі переможець вирішувався в овертаймі, де сильнішими були представниці Ліберті, які виграли гру з рахунком 67:62

Жіночий баскетбол – WNBA-2024

Фінал, 5 матч, 21 жовтня

Нью-Йорк Ліберті – Міннесота Лінкс 67:62 (10:19, 17:15, 20:10, 13:16, 7:2) (Ліберті виграв серію з рахунком 3-2)

Нагороду MVP отримала баскетболіста зі складу переможців Жонкель Джонс. 30-річна Джонс за підсумками сезону-2021 отримувала нагороду MVP регулярного сезону.

За 28-річну історію клубу Ліберті до цього сезону 5 разів (1997, 1999, 2000, 2002 та 2023) виходив до фіналу WNBA, але у всіх попередні спробах "свободівці" зазнавали поразок.

"28 YEARS IN THE MAKING... THE NEW YORK LIBERTY ARE WNBA CHAMPIONS!" pic.twitter.com/NNQXdv4EvY — NBA (@NBA) October 21, 2024

FOUGHT HARD AND EARNED IT. THE NEW YORK LIBERTY HAVE THEIR HARDWARE 🏆 pic.twitter.com/WGZgqsp68A — WNBA (@WNBA) October 21, 2024

FOR NEW YORK 🗽 THE LIBERTY HAVE CAPTURED THEIR FIRST CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/3QEsw8hWG0 — WNBA (@WNBA) October 21, 2024



