Нью-Йорк Ліберті став чемпіоном WNBA. Попередні 5 фіналів для команди були невдалими
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Закінчилася фінальна серії Жіночої національної баскетбольної асоціації між Нью-Йорк Ліберті та Міннесотою Лінкс.
У п'ятому матчі переможець вирішувався в овертаймі, де сильнішими були представниці Ліберті, які виграли гру з рахунком 67:62
Жіночий баскетбол – WNBA-2024
Фінал, 5 матч, 21 жовтня
Нью-Йорк Ліберті – Міннесота Лінкс 67:62 (10:19, 17:15, 20:10, 13:16, 7:2) (Ліберті виграв серію з рахунком 3-2)
Нагороду MVP отримала баскетболіста зі складу переможців Жонкель Джонс. 30-річна Джонс за підсумками сезону-2021 отримувала нагороду MVP регулярного сезону.
За 28-річну історію клубу Ліберті до цього сезону 5 разів (1997, 1999, 2000, 2002 та 2023) виходив до фіналу WNBA, але у всіх попередні спробах "свободівці" зазнавали поразок.