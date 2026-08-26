Ексгравцеві НБА заборонили відвідувати матчі жіночого клубу Чикаго Скай після скандалу щодо участі трансгендерів

Колишньому центровому НБА Енесу Кантеру Фрідому на невизначений термін заборонили відвідувати домашні матчі клубу жіночої ліги (WNBA) Чикаго Скай після сутички із захисницею чиказької команди Наташою Клауд, яка розгорілася щодо трансгендерного питання.

Про це повідомляє The Athletic.

Ця заборона не розповсюджуватиметься у межах всієї ліги. Утім, її можуть зняти, якщо Кантер зможе довести, що він здатний підпорядковуватися правилам перебування на іграх команди та не становитиме загрози для людей, як стверджує власник клубу Майкл Альтер.

Нагадаємо, що напередодні Кантер Фрідом прийшов на матч між Чикаго Скай та Індіаною Фівер (90:113) у футболці з написом: "ЖІНКА — іменник, доросла людина жіночої статі".

Це викликало обурення в Наташі Клауд, й вона підійшла до нього та голосно почала щось йому розповідати. Внаслідок цього інциденту турецького баскетболіста вивела охорона.

Зауважимо, що 34-річний Кантер Фрідом провів 11 сезонів в НБА, за цей час відігравши 748 ігор.

Протягом кар'єри захищав кольори таких команд, як Фенербахче, Юта Джаз, Оклахома-Сіті Тандер, Нью-Йорк Нікс, Бостон Селтікс, Портленд Трейл Блейзерс, а завершив кар'єру в американській лізі, перебуваючи в складі Х'юстон Рокетс, який в підсумку відмовився від послуг турецького центрового.

Варто зазначити, що Кантер Фрідом є палким активістом у різних сферах. Він публічно критикував президента Туреччини Реджапа Ердогана, засуджував НБА за ведення бізнесу з Китаєм (зокрема це він вважає причиною, чому Х'юстон завершив з ним співпрацю) та висловлювався проти участі трансгендерних осіб в жіночому спорті.

Він навіть нещодавно подався на драфт жіночої НБА, аби привернути до цього увагу.

Додамо, що Кантер закликав бойкотувати Олімпійські ігри-2022, які проходити в Пекіні, столиці Китаю. А у 2021 році баскетболіст додав свого прізвища приставку "Фрідом", що перекладається з англійської як "свобода".

Додамо, що напередодні зірковий баскетболіст Рассел Вестбрук оголосив про завершення кар'єри.