НБА оприлюднила символічні захисні збірні регулярного сезону-2024/25
НБА показала, як виглядають перша та друга символічні захисні збірні минулого регулярного сезону.
Складами команд ліга поділилася в соцмережах.
До першої захисної збірної увійшли найкращих захисний гравець року Еван Моблі (Клівленд), Дайсон Деніелс (Атланта), Дреймонд Грін (Голден Стейт), Лу Дорт (Оклахома) та Амен Томпсон (Х'юстон).
У другій захисній команді опинилися Тумані Камара (Портленд), Івіца Зубац (Кліпперс), Джейлен Вільямс (Оклахома) та Руді Гобер (Міннесота), якого визнавали найкращим гравцем захисного плану рекордні чотири рази.
Варто зазначити, що Моблі майже одноголосно був обраний до першої збірної – він отримав 99 зі 100 голосів.
Нагадаємо, що вчора, 21 травня, НБА оприлюднила символічні збірні новачків регулярного сезону-2024/25.
До того ж, стало відомо, хто саме був визнаний найціннішим гравцем року: Шай Гілджес-Александер, Нікола Йокич чи Янніс Адетокумбо.