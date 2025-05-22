НБА оприлюднила символічні захисні збірні регулярного сезону-2024/25

НБА показала, як виглядають перша та друга символічні захисні збірні минулого регулярного сезону.

Складами команд ліга поділилася в соцмережах.

До першої захисної збірної увійшли найкращих захисний гравець року Еван Моблі (Клівленд), Дайсон Деніелс (Атланта), Дреймонд Грін (Голден Стейт), Лу Дорт (Оклахома) та Амен Томпсон (Х'юстон).

The 2024-25 Kia NBA All-Defensive First Team!



Dyson Daniels

Luguentz Dort

Draymond Green

Evan Mobley

Amen Thompson#NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/wflhuqvnJ6 — NBA (@NBA) May 22, 2025

У другій захисній команді опинилися Тумані Камара (Портленд), Івіца Зубац (Кліпперс), Джейлен Вільямс (Оклахома) та Руді Гобер (Міннесота), якого визнавали найкращим гравцем захисного плану рекордні чотири рази.

The 2024-25 Kia NBA All-Defensive Second Team!



Toumani Camara

Rudy Gobert

Jaren Jackson Jr.

Jalen Williams

Ivica Zubac#NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/N9detG3Otz — NBA (@NBA) May 22, 2025

Варто зазначити, що Моблі майже одноголосно був обраний до першої збірної – він отримав 99 зі 100 голосів.

A global media panel of 100 voters selected the 2024-25 Kia NBA All-Defensive Team.



Voters selected five players for the First Team and five players for the Second Team at any position.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/LlfUOe8Ei4 — NBA Communications (@NBAPR) May 22, 2025

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, НБА оприлюднила символічні збірні новачків регулярного сезону-2024/25.

До того ж, стало відомо, хто саме був визнаний найціннішим гравцем року: Шай Гілджес-Александер, Нікола Йокич чи Янніс Адетокумбо.