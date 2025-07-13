Маямі більше не має бажання розглядати варіанти з обміном чемпіона НБА

Форвард Маямі Хіт Ендрю Віггінс не змінить клубну прописку під час поточного міжсезоння.

Про це повідомляє Miami Herald.

За інформацією джерела, франшиза з Флориди збирається зберегти 30-річного баскетболіста в ростері команди Еріка Споельстри.

Раніше Маямі намагався знайти трейд, щоб отримати значні активи за Віггінса. Але все змінив тристоронній обмін, в результаті якого до Хіт приєднався Норман Пауелл. Тепер клуб задоволений складом своєї команди та має намір зберегти його.

Ендрю Віггінс поповнив ростер Маямі у дедлайн обмінів, коли він став частиною трейду Джиммі Батлера в Голден Стейт Ворріорз, з якими він у 2022 році став чемпіоном НБА.

У складі флоридців перший пік драфту 2013 року провів 17 матчів (17 у старті), у яких набирав у середньому 19 очок, 4,2 підбирання, 3,3 передачі та 1 перехоплення.

У Віггінса залишилися два роки за чинним контрактом на 58,4 мільйона доларів, на останній сезон якого у нього є опція гравця.

Нагадаємо, що у Чикаго Буллз виникли серйозні проблеми у переговорах з Джошем Гідді щодо нового контракту. Гравець перебуває у статусі обмежено вільного агента.