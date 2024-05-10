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Українка стала найрезультативнішим гравцем першого фінального матчу чемпіонату Іспанії

— 10 травня, 09:40
Українка стала найрезультативнішим гравцем першого фінального матчу чемпіонату Іспанії

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова, яка виступає за Валенсію, стала найрезультативнішим гравцем першого фінального матчу чемпіонату Іспанії проти Перфумеріас Авеніди.

Поєдинок завершився з рахунком 67:48, українка провела 26 хвилин на полі та встигла набрати 15 очок (1/3 двоочкові, 4/6 триочкові, 1/2 штрафні). Окрім цього Аліна здійснила 6 підбирань, 3 передачі та 1 перехоплення, зробивши лише 1 фол та 3 втрати.

Фінальна серія триватиме до двох перемог. Наступний матч команди проведуть у неділю, 12 травня, у Валенсії.

Нагадаємо, Ягупова виграла Кубок Іспанії в складі Валенсії. У фіналі її команда перемогла Сарагосу — 77:53.

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