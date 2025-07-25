Баскетбол для нього – це все: Гладир назвав головні плюси Спануліса
Асистент головного тренера Монако Сергій Гладир висловився про наставника клубу грека Васіліса Спануліса. Український фахівець відзначив високий рівень та інші риси свого колеги.
Про це Гладир розповів у великому інтерв'ю для "Чемпіона".
"Баскетбол для нього – це все. Є таке слово competitive (змагальний – прим.) – ось це про нього. Його бажання перемагати просто неймовірне.
Він прийшов і з першого дня казав: "Ми виграємо Євролігу. Не цього року – то наступного". Competitive – це про нього: суперництво із бажанням виграти.
Спануліс – неймовірний трудоголік. Багато дивиться матчів, мало спить. Працює постійно. У нього все довкола баскетболу. Тут все зрозуміло: людина багато разів перемагала в Євролізі, був MVP, один із найкращих в історії турніру", – сказав Сергій.
Спануліс – легенда європейського баскетболу. Він тричі перемагав разом з Олімпіакосом в Євролізі. У складі збірної Греції ставав віцечемпіоном світу (2006) та вигравав Євробаскет-2005.
42-річний наставник до приходу в Монако тренував грецький Перістері, а наразі також є наставником збірної своєї країни.