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Ще один гравець залишив Кривбас

Олексій Мурзак — 31 травня 2025, 17:09
Ще один гравець залишив Кривбас
Святослав Товкач
Instagram

Український баскетболіст Святослав Товкач залишив Кривбас.

Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Цей етап завершено. Хочу щиро подякувати БК Кривбас за цей сезон – це був час росту, викликів, емоцій і справжньої боротьби", – написав він.

Товкач також подякував за співпрацю головному тренеру Олександру Вороні, який напередодні також покинув клуб, президенту команди Сергію Озерянику, партнерам по колективу та уболівальникам.

"Час рухатися далі. Дякую, Кривбас. Дякую, Кривий Ріг. Це назавжди залишиться частиною моєї історії", – підсумував баскетболіст.

23-річний гравець минулого сезону провів за криворізький клуб 17 матчів, в середньому набираючи 13,2 очка, 8,8 підбирання та 1,4 передачі.

Раніше клуб покинув найкращий скорер сезону 2024/25 Михайло Бублик, який перейшов у Київ-Баскет.

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