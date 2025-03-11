Кривбас проти Дніпра, Черкаські Мавпи зіграють із Запоріжжям у Суперлізі

Сьогодні, 11 березня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.

О 15:00 Кривбас спробує зупинити баскетбольний клуб Дніпро. Також пройде матч між Черкаськими Мавпами та Запоріжжям.

Баскетбол – Суперліга

11 березня, регулярний чемпіонат

15:00 Кривбас – Дніпро

18:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя

Нагадаємо, Дніпро цього сезону виграв усі 23 матчі в сезоні. Кривбас провів таку ж кількість матчів, але має лише 10 тріумфів, тому посідає 5 місце. На сходинку вище розташувалися Черкаські Мавпи з результатом 12-11. Запоріжжя з 9 перемогами при 15 поразках йде шостим у турнірній таблиці.