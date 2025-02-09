18 перемога поспіль: Дніпро в напруженому матчі переграв Київ-Баскет

Сьогодні, 9 лютого, відбувся матч баскетбольної Суперліги між лідерами таблиці Київ-Баскетом та Дніпром.

Чинний чемпіон здобув перемогу з рахунком 76:73.

Уже в першій чверті команда Володимира Коваля здобула пристойний гандикап (26:12). Надалі кияни поступово скорочували відставання, і навіть вийшли вперед.

Клатч краще провели представники Дніпра і зуміли втримати важливу перемогу.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 9 лютого

Київ-Баскет – Дніпро 73:76 (12:26, 20:12, 20:13, 25:21)

Дніпро лідирує в турнірній таблиці, вигравши всі 18 матчів. Столичний клуб із показником 16-6 йде на другому місці.

Нагадаємо, клуб НБА Вашингтон відрахував українського бігмена Олексія Леня, але той невдовзі посилить Індіану.