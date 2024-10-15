Клуб Суперліги Старий Луцьк дозаявив на сезон третього легіонера, яким став американець Ісая Тернер.

Про це інформує basket.com.ua.

Він приєднався до луцького клубу на початку вересня, однак до цього не був заявлений і не грав у київському баблі.

Тернер є третім іноземцем у заявці Старого Луцька. За команду також виступають Маркіз Джексон та Аарон Рідлі.

Минулого сезону Ісая грав у чемпіонаті Албанії за команду Теута Дуррес. За 10 матчів він набирав 11,9 очка, 5,1 підбирання, 0,5 передачі.

Раніше повідомлялося, що чемпіон Суперліги Дніпро дозаявив досвідченого українського захисника Олександра Мішулу.

Контракт підписаний з умовою про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від європейського клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.