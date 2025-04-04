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Янніс видав легендарну статистичну лінію, яку НБА ніколи не бачила

Олексій Погорелов — 4 квітня 2025, 19:43
Янніс видав легендарну статистичну лінію, яку НБА ніколи не бачила
Янніс Адетокумбо
NBA Analysis Network

Лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо відзначився унікальними показниками, якими раніше за всю історію НБА не міг похвалитися жоден гравець.

Про це повідомляє ESPN.

В ніч на п'ятницю, 4 квітня, у матчі проти Філадельфії (113:126) чемпіон НБА 2021 року зібрав трипл-дабл з 35 очок, 17 підбирань та 20 передач.

За інформацією джерела, Янніс став першим гравцем в історії ліги, який закінчив гру з показниками 35+17+20.

До того ж, "Грік Фрік" став тільки третім гравцем цього сезону, який зібрав 30 очок та 20 передач в одному матчі. Раніше це зробили Нікола Йокич (Денвер) та Трей Янг (Атланта).

Нагадаємо, що недавно Янніс Адетокумбо допоміг Мілуокі Бакс встановити рекорд франшизи за влучністю кидків. Цей показник став рекордним ще й для всієї НБА в 21 столітті.

Раніше стало відомо, що НБА покарала Джа Моранта за те, що він, незважаючи на попередження за минулий інцидент, знову показав "пістолети" під час гри.

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НБА

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